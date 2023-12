What if…? Saison 2 : Un trailer festif pour la série animée Marvel avec un arbre familier

Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce festive pour la série animée Marvel What if… ? mettant en scène des histoires multivers et un arbre familier transformé en sapin de Noël.

Une nouvelle bande-annonce pour la série Marvel What If…? de Disney+ tease de nouvelles histoires multivers et le retour de personnages établis. L’une des rares séries de l’univers cinématographique Marvel à comporter plusieurs saisons revient dans un peu plus d’une semaine.

Et comme on peut le voir, les histoires de la saison 2 semblent prometteuses. La série d’anthologie du MCU présentera un mélange de personnages nouveaux et anciens, comme le révèle la nouvelle bande-annonce.

Marvel a partagé une nouvelle bande-annonce sur le thème des fêtes de fin d’année pour la saison 2 de What If…?, qui comprend l’arbre multiversal du final de la saison 2 de Loki avec une touche amusante : Il est transformé en sapin de Noël.

E effet, ce trailer ramène l’arbre multivers de Loki saison 2 et lui donne une décoration de Noël juste à temps pour la période des fêtes durant laquelle la série sera diffusée. La nouvelle bande-annonce présente le retour de l’Observateur et de Capitaine Carter, taquinant de nouvelles histoires pour eux et d’autres personnages, comme les débuts d’un héros Marvel original.

Le premier épisode de la saison 2 de What If… ? sera disponible le 22 décembre, avec une diffusion quotidienne pour le reste de ses 8 épisodes jusqu’au 30 décembre.

What If… ? – Trailer saison 2