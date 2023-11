The Marvels : Connexion avec Les Quatre Fantastiques

Le film The Marvels contient de nombreuses connexions au reste de l’univers Marvel, dont une en relation aux Quatre Fantastiques. Spoilers.

La franchise Marvel Cinematic Universe a connu des hauts et des bas de manière fascinante, amenant un certain nombre de personnages majeurs sur son orbite. Le dernier exemple en date est The Marvels, nouveau film qui poursuit le récit de Captain Marvel et de plusieurs séries Disney+ de la saga.

Alors que The Marvels traite de Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan / Miss Marvel (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teyonah Parris), il intègre un certain nombre d’easter eggs de Marvel Comics (notamment une connexion claire avec les X-Men), dont un lié aux Quatre Fantastiques de Marvel. Évidemment, des spoilers pour The Marvels se cachent ci-dessous.

Une partie du film voit les Marvels travailler pour sauver les réfugiés Skrull sur la planète cosmique de Tarnax, que Dar-Benn (Zawe Ashton) veut détruire afin de siphonner son atmosphère vers le monde natal des Kree, Hala.

Les lecteurs des Quatre Fantastiques reconnaîtront Tarnax – ou plus précisément Tarnax IV, car cela a joué un rôle dans les premières aventures de la première famille de Marvel.

Créé par Stan Lee et Jack Kirby, Tarnax est apparue pour la première fois dans Quatre Fantastiques #18 en 1963. Au cours du scénario de ce numéro, l’équipe affronte Super-Skrull (qui fait sa première apparition dans l’histoire) et le maléfique empereur Dorrek VII. La planète est ensuite apparue à plusieurs reprises dans Marvel Comics, alors que des héros tels que Mar-Vell / Captain Marvel et The Illuminati seraient entraînés dans les expériences maléfiques de la planète.

Un nouveau film Les Quatre Fantastiques est actuellement en préparation. Pour le moment, les détails de l’intrigue, ainsi que les acteurs confirmés, n’ont pas été révélés. Ce qu’on sait, c’est que le film sera réalisé par Matt Shakman qui s’est occupé de WandaVision. Ce dernier a teasé que le film sera très différent dans son approche des autres films.

Shakman a expliqué : « J’aimerais pouvoir être précis. J’aimerais pouvoir en dire plus. Mais nous faisons les choses très différemment du point de vue de l’histoire, du point de vue de la réalisation cinématographique, qui correspond vraiment au matériau. J’aimerais pouvoir en dire plus. J’aimerais pouvoir en dire plus. J’adore, mais je ne peux pas. Mais je pense que cela ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu auparavant, et certainement à rien de ce que vous avez vu chez Marvel auparavant. »

On attend de voir comment Les Quatre Fantastiques seront connectés au reste du MCU.

En attendant, The Marvels est actuellement dans les salles.

Crédit ©Marvel Studios