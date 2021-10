Ant-Man 3 : Paul Rudd fait l’éloge de Jonathan Majors alias Kang le Conquérant

Paul Rudd fait l’éloge de Jonathan Majors qui a rejoint le MCU dans le rôle de Kang le Conquérant et sera le méchant de Ant-Man 3.

Thanos est peut-être parti, mais l’univers cinématographique Marvel est loin d’en avoir fini avec des méchants emblématiques des comics. Kang le Conquérant se dirige vers le MCU en 2023, avec Jonathan Majors incarnant le méchant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania.

Majors a fait ses débuts dans le MCU dans Loki, jouant un personnage appelé Celui Qui Demeure, un variant de Kang. La version du personnage que Majors a joué dans Loki était ludique et excentrique, mais il y a de fortes chances que son point de vue sur Kang soit très, très différent.

Le travail a commencé sur le nouveau film Ant-Man et Majors donne activement vie à Kang. Nous ne le verrons pas à l’écran avant 2023, mais il a apparemment déjà séduit déjà ses nouvelles co-stars du MCU avec sa performance. Cela inclut la pierre angulaire de la franchise, Paul Rudd.

« J’ai adoré tout ce qu’il a fait, et je vois ce qu’il fait dans le film et il m’a bluffé », a déclaré Rudd à Variety. « C’est vraiment amusant d’amener de nouvelles personnes dans le giron, et l’enthousiasme que les gens ont est palpable. »

Ce que Rudd voit est probablement la version crapuleuse de Kang dont Celui Qui Demeure a mis en garde Loki et Sylvie. Contrairement à ses variants, Kang est déterminé à conquérir le temps et l’espace, d’où son nom.

Dans le reste du casting, on trouve aussi Evangeline Lilly en Hope van Dyne (alias la Guêpe), Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Source : Variety / Crédit ©Marvel