Mad Max : Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II pour Furiosa

Une préquelle de Mad Max sur Furiosa avec Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II, est actuellement en préparation.

C’est officiel, le film Mad Max Furiosa est sur les rails et les premiers acteurs ont été révélés. Chris Hemsworth (Thor, Avengers), Anya Taylor-Joy (Split, Les Nouveaux Mutants) et Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, la série Watchmen) devraient jouer dans la préquelle de Mad Max: Fury Road, sorti en 2015.

Le film est en développement depuis un certain temps, mais il a fallu plusieurs années pour se concrétiser. Maintenant, le réalisateur George Miller se prépare enfin à passer à nouveau derrière la caméra pour sa franchise.

Selon Variety, le film sera centré sur une jeune version de Furiosa, jouée dans le film de 2015 par Charlize Theron. Pour ce nouveau film, c’est. Anya Taylor-Joy qui incarnera le personnage principal. En ce qui concerne les rôles de Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II, on ne sait pas qui ils seront pour le moment.

George Miller réalisera à nouveau comme tous les films précédents de la franchise. Miller coécrira et produira également aux côtés de Doug Mitchell, son partenaire de production de longue date.

Mad Max: Fury Road a été l’un des films les plus acclamés de la dernière décennie. Le film a été nommé 10 fois aux Oscars et en a remporté six. Il a rapporté 375 millions de dollars au box-office mondial.

Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production commencera sur Mad Max : Furiosa et Warner Bros. n’a pas encore fixé de date de sortie.

Source : Variety / Crédit ©DR