Dune : Denis Villeneuve tease le ver des sables, le méchant et une suite

Denis Villeneuve tease l’importance du ver des sables dans Dune, parle du méchant, promet au moins une suite et Jason Momoa tease ses scènes de combats.

Depuis la sortie de la bande-annonce de Dune, l’équipe du film s’est un peu plus ouverte sur ce qui attend le public. Le réalisateur Denis Villeneuve s’est exprimé sur plusieurs points, notamment le Sandworm ou ver des sables, la créature géante qu’on peut voir dans le trailer.

Ces vers gigantesques vivent uniquement dans les déserts d’Arrakis. Les Fremen les appellent Shai-Hulud et les considèrent comme plus que de simples animaux. Les vers sont les seigneurs du désert, et font partie du cycle de l’épice et de la planète tout entière. Dans la version de Villeneuve, ils sont considérés comme des divinités et ont une place très importante dans l’histoire.

Dans une interview à EW, il raconte : « Je pense que dès que vous dites, « d’accord, faisons Dune », vous rentrez chez vous et la première chose que vous demandez est : « D’accord, qu’en est-il du ver ? C’est une figure centrale fantastique de l’histoire de Dune, cette créature massive qui vit dans le désert profond, alors quand nous avons créé le ver, j’ai essayé de créer une forme de vie dont vous croirez totalement qu’elle peut survivre sur cette terre. »

Il ajoute : « Alors bien sûr, il doit avoir une certaine qualité préhistorique, car il vit dans l’environnement le plus difficile. C’était beaucoup de rêve. Nous avons pris notre temps avec. J’aime profondément le ver que nous avons inventé. Il était important pour moi de comprendre que cette énorme créature a une âme, de comprendre qu’elle est vénérée comme une figure divine. »

Denis Villeneuve s’est également exprimé sur le méchant du film qui selon lui, sera différent de ce qu’on pu voir de lui auparavant, il souhaite lui donner de la profondeur. Ce méchant, c’est le baron Vladimir Harkonnen chef de la Maison Harkonnen et l’ennemi mortel de la Maison Atréides.

A son sujet, Villeneuve explique : « Je ne voulais pas que le baron soit un bouffon ou une caricature, je voulais qu’il donne un sentiment de force, c’est un stratège. Je voulais que le baron soit séduisant, quelqu’un qui a une certaine sensualité pour lui. Plus important encore, je voulais que le baron ait une profonde intelligence. »

Ailleurs, Jason Momoa s’est confié sur les scènes de combat qu’il a effectué dans le film. L’acteur a joué beaucoup de gros dur dans sa carrière, de Conan le barbare à Khal Drogo en passant par Aquaman. Dans le film de Denis Villeneuve, Momoa joue Duncan Idaho, un maître d’épée au service de la Maison Atreides. Le personnage participe à de nombreuses scènes de combat dans le film, et Momoa a révélé que ses séquences de combat dans Dune ne ressemblaient à aucune autre qu’il avait déjà faite.

« Je n’ai jamais travaillé avec un réalisateur de cette envergure. Denis est un génie cinématographique, et généralement tous les trucs d’actions que j’ai faits sont loin de ce que fait Denis. Je regardais juste quelques-uns des mouvements que j’ai faits et passer derrière la caméra et voir l’œil de Greig, avec Denis, je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi beau dans une scène de combat. Généralement, les choses que je fais ne sont pas très belles. Alors merci, Denis. »

Après ce film, Villeneuve espère ne pas en avoir terminé avec le monde Dune. Il prévoit d’en faire une suite : « L’histoire est si riche et complexe que, pour être fidèle au livre, nous devrons faire au moins deux films. C’était un accord dès le début. »

Pour le moment, Dune est prévu pour une sortie le 23 décembre en France.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros