Justice League : Zack Snyder tease la bataille de Superman (image)

Zack Snyder partage un aperçu de son film Justice League et tease une bataille entre Superman et le reste de l’équipe.

La semaine prochaine, les fans de DC auront droit à un premier aperçu officiel de la version de Zack Snyder du film Justice League. Le réalisateur est actuellement à la tâche pour monter sa version ainsi qu’un trailer et sur les réseaux sociaux, il partage quelques images ça et là pour faire patienter les fans.

La dernière image en date partagée sur les réseaux semble teaser la bataille entre Superman et le reste des super-héros

Superman est mort au début de Justice League, et cela prend plus d’une heure pour qu’Henry Cavill apparaisse enfin. La version de son conflit avec le reste des héros vu dans la version de Joss Whedon, provenait de reshoots, car elle mettait en vedette la tristement célèbre moustache d’Henry Cavill mal dissimulée.

Zack Snyder a récemment publié une photo du processus de montage de la bande-annonce de son Snyder Cut, qui présente apparemment sa version de cette séquence de combat.

Working with Stefan down at CO3 getting ready for DC FanDome. pic.twitter.com/smZ9q6hOzg

— Zack Snyder (@ZackSnyder) August 11, 2020