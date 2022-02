Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoirs : 1ère photo de Galadriel et description des enjeux de la série !

Découvrez une première image de Galadriel en plein combat et en armure, ainsi que son rôle dans la série Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoirs d’Amazon Prime

Ca y est la campagne et le teasing pour Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoirs ( Rings of power) bat son plein pour de bon. Avant le taser du superbowl dans la nuit de Lundi 14 février prochain et les 23 posters énigmatiques de mains de personnages que certains ont su reconnaitre, découvrez une première photos de Galadriel en armure dans une scène de guerre.

Une jeune Galadriel incarnée par la Morfydd Clark dans une photo exclusive au site du magasine Vanity fair, accompagnée d’une brève description qui confirme bien que l’intrigue se déroule 1000 ans avant les évènements du Seigneur des Anneaux.

La Galadriel des Anneaux de Pouvoirs est 1000 plus jeune, aussi courageuse et impétueuse qu’intelligente, certaine que le Mal est en train d’émerger. en leur sain sans s’en rendre compte. Dès l’épisode 2, ses mises en garde vont la classer à part, au sens propre et figuré jusqu’à devoir se battre pour survivre sur un radeau en compagnie d’un naufragé mortel du nom de Halbrand (Charlie Vickers), un personnage créé pour la série. Galadriel est en reain de se battre pour l’avenir, alors que Halbrand cherche à fuir son passé. Leur destinée qui s’entremêlent ne sont que deux histoires liées.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoirs débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

