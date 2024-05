Le Seigneur des Anneaux The War of the Rohirrim : Premières images du film d’animation

Découvrez les premières images du film d’animation Le Seigneur des Anneaux The War of the Rohirrim.

The Lord of the Rings The War of the Rohirrim, film d’animation dans l’univers du Seigneur des Anneaux sera dans les salles à la fin de l’année, à temps pour les fêtes. Pour faire patienter les fans avant une bande-annonce, trois images du film ont été dévoilées, teasant le retour en Terre du Milieu.

Ce film d’animation se concentrera sur le puissant roi de Rohan, Helm Hammerhand, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L’action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie du Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Une des images semble montrer une armée de soldats et au moins un Mûmakil avançant sur Edoras alors qu’une armée de Rohirrim se tient sur leur chemin, tandis qu’une autre montre apparemment un Mûmakil franchissant les murs en bois de la forteresse de Rohan. La troisième présente Helm lui-même debout à l’extérieur des murs du Gouffre de Helm, au sommet d’un monticule de corps gelés.

Ces premières images promettent clairement un film épique qui semble respecter et maintenir les visuels des films de Jackson même si ce dernier n’est pas directement impliqué. Cependant, sa partenaire Phillipa Boyens qui a co-écrit et co-produit les films avec lui est productrice sur le projet.

Au casting des voix originales, on trouve Brian Cox, Michael Wildman, Shaun Dooley, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne et Miranda Otto, ancienne du Seigneur des Anneaux, qui reprend son rôle d’Eowyn.

The Lord of the Rings The War of the Rohirrim sort le 11 décembre 2024.

Crédit ©Warner Bros