Black Widow : Le report de la sortie n’a pas modifié le montage final (photo)

Le montage de Black Widow est fini depuis plus d’un an, le report de la sortie n’a rien changé au film. Découvrez aussi une nouvelle image.

Apparemment, le montage final de Black Widow n’a pas changé depuis un moment. La réalisatrice Cate Shortland a récemment dévoile que « le film est terminé depuis plus d’un an » et qu’il n’a pas été retouché malgré les retards accumulé à cause de la pandémie qui n’a fait que reculer la sortie.

Dans une interview au magazine Empire – qui a dévoilé une nouvelle du film – Shortland explique qu’elle n’a pas modifié son film. Étant donné que chaque nouveau film dans le MCU se connecte à un univers plus vaste (les scènes post-génériques teasent souvent des projets à venir), les fans à se demander si certaines scènes de Black Widow ont été modifiées entre temps pour s’adapter aux changements.

C’est une question légitime, d’autant plus que le mélange dans l’ordre de sortie prévu des productions MCU a déjà abouti à un caméo inattendu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver d’un personnage qui était censé être introduit en premier dans Black Widow. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas selon Shortland, et les spectateurs verront la même version de Black Widow qu’ils auraient regardée l’année dernière.

Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Black Widow est le premier film dédié à cette super-héroïne et s’inscrit dans la phase quatre de l’Univers Cinématographique Marvel.

Black Widow sort le 7 juillet au cinéma.

Source : Empire / Crédit ©Marvel.