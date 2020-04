Star Wars L’Ascension de Skywalker : Daisy Ridley sur le désamour de la franchise

Daisy Ridley s’exprime sur les critiques et le désamour de la franchise Star Wars après la sortie de L’Ascension de Skywalker.

Star Wars L’Ascension de Skywalker a eu un drôle d’accueil parmi les fans de Star Wars et cela a quelque peu étonné Daisy Ridley qui a senti un véritable désamour pour la franchise. Dans une récente interview à DragCast Podcast, l’interprète de Rey parlé de son ressenti après la sortie du film.

« Honnêtement, ça a changé film par film, 98% du temps, c’est tellement incroyable, [mais] ce dernier film était vraiment difficile », a déclaré Ridley. « Le mois de janvier n’était pas si bien. C’était bizarre, j’au senti que tout cet amour qu’on nous avait en quelque sorte montré la première fois [avait disparu], je me demandais : « Où est passé l’amour ? » »

« J’ai regardé le documentaire, le tournage de [The Skywalker Legacy], cette semaine », a poursuivi Ridley, faisant référence au documentaire sur le Blu-Ray du film. « Et il est tellement rempli d’amour, et je pense que c’est une chose délicate quand vous faites partie de quelque chose qui est tellement rempli d’amour et ensuite les gens [ne l’aiment pas]. »

Pour elle, les réseaux sociaux ont empiré les choses : « Vous savez, tout le monde a le droit de ne pas aimer quelque chose, mais on dirait que ça a légèrement changé. Mais je pense qu’en général c’est à cause des réseaux sociaux et ce genre de choses. »

Elle pense que si vous n’aimez pas quelque chose, vous n’avez pas besoin de le traîner dans la boue. Elle comprend que la conversation est public mais les méchantes critiques l’ont blessée, d’autant qu’elle est fière de son travaille : « Je suppose que maintenant les conversations sont juste plus publiques, donc il y a des choses que je n’aurais pas vues, mais honnêtement, en déroulant mon fil d’actualité en janvier et en essayant de ne pas voir les choses de Star Wars, je voyais les gros titres et je disais ‘Oh mon dieu c’est vraiment blessant’. Donc, ça a été difficile, mais j’ai cette chose dont je suis vraiment fière, et je suis ravie d’en faire partie. »

La franchise Skywalker est désormais termine mais cela ne veut pas dire que l’univers Star Wars est fini. Plusieurs séries, dont The Mandalorian, se déroulent dans cet univers et d’autres films avec de nouvelles histoires sont en préparation.

Source : DragCast Podcast / Crédit ©Lucasfilm