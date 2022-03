Star Trek 4 : Chris Pine et Karl Urban ont été surpris par l’annonce du film

Chris Pine et Karl Urban brisent leur silence après l’annonce surprise de Star Trek 4 mais ils n’ont pas encre lu le scénario.

Lors de la récente présentation de la Journée des investisseurs de Paramount, le producteur JJ Abrams a confirmé que le casting du film Star Trek de 2009 et ses suites, Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond, reviendront pour le quatrième film à venir.

Chris Pine reviendra ainsi en tant que capitaine Kirk aux côtés des autres acteurs de la trilogie rebooté par JJ Abrams. Il a été révélé peu de temps après que la nouvelle avait pris le casting complètement par surprise car aucun d’entre eux n’avait encore officiellement signé et n’avait pas été informé de l’annonce au préalable.

Mais apparemment, tout le monde dans le casting est content de revenir, même si la nouvelle a un peu choqué. Dans une nouvelle interview avec Variety, Pine confirme que le casting a été surpris par la nouvelle lorsqu’elle a été révélée dans la presse, bien qu’il note que ce n’est pas exactement inhabituel. L’acteur est actuellement en pourparlers pour le projet, même si, comme il l’explique, il n’a pas encore vu le scénario de Star Trek 4.

« Je pense que tout le monde s’est demandé : « Vous avez entendu parler de ça ? « , a déclaré Pine à propos de l’annonce de la suite, se référant à tous les acteurs de la distribution qui s’envoyaient des SMS pour comprendre ce qui se passait. « Nous sommes généralement les dernières personnes à être mis au courant, mais je sais que nous sommes tous excités. Dès qu’ils veulent nous envoyer un scénario, nous sommes prêts à le faire… Nous n’avons pas vu de scénario. Je ne n’en sais rien. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait confiance dans le scénario qu’il n’avait pas encore vu, Pine a ajouté : « Je ne fais confiance à personne, mais je suis excité. J’aime l’histoire. J’aime Star Trek. J’aime mon équipe. »

De son côté, Karl Urban qui joue le Dr Leonard « Bones » McCoy, a aussi confirmé ne pas avoir encore eu accès au scénario. « Je n’ai pas vu de scénario, je ne sais rien », a déclaré Urban. « Mais j’adorerais travailler à nouveau avec ces gars, c’est tellement amusant, on passe du bon temps. Nous verrons. »

Matt Shakman (WandaVision) réalisera le prochain film Star Trek. Josh Friedman et Cameron Squires retravaillent le scénario du film, d’abord écrit par Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet.

Star Trek 4 est prévu pour le 22 décembre 2023.

Source : ComicBook / Crédit ©Paramount