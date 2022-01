Aquaman 2 : James Wan marque la fin du tournage en photo

Jason Momoa, Patrick Wilson et le réalisateur James Wan marquent la fin du tournage du film Aquaman and The Lost Kingdom en photo.

C’est dans la boite ! Aquaman 2 The Lost Kingdom, suite d’Aquaman vient de terminer son tournage. Pour l’ocassion, le réalisateur James Wan a partagé une photo dans les coulisses du film en compagnie de ses acteurs Jason Momoa et Patrick Wilson.

Le réalisateur remercie ses équipes à travers le monde qui ont travaillé sur le film, du Royaume-Uni (où « 95% du film a été tourné), à Hawaii en passant par Los Angeles. « J’ai un très long chemin à parcourir avant qu’il ne soit prêt, mais j’ai hâte de partager ce petit film avec vous tous. »

Au casting, on trouve Jason Momoa, Aquaman lui-même, Amber Heard qui revient dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta, Dolph Lundgren en Roi Nereus et Pilou Asbaek, ancien de Game of Thrones, rejoint le gang pour ce nouveau volet.

Pour le moment, l’histoire de cette suite reste inconnue. Le scénario est écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Aquaman And The Lost Kingdom est actuellement en production avec le réalisateur James Wan qui revient derrière la caméra.

Le film est prévu pour le 14 décembre 2022.

Crédit ©Warner Bros