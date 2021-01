WandaVision : Crossovers avec Spider-Man 3 et Doctor Strange 2

Le réalisateur de WandaVision a étroitement travaillé avec les réalisateurs des films Spider-Man 3 et Doctor Strange 2.

L’époque des films solo de Marvel semble bel et bien derrière nous. L’univers cinématique de Marvel est tellement interconnecté qu’il est désormais difficile de suivre un héros en particulier sans voir les autres. Et il semble que cette interconnexion sera encore plus marquée dans la phase 4 du MCU.

La série WandaVision arrive dès ce vendredi 15 janvier sur Disney+ et lancera la Phase 4. Ce n’est pas un secret que la série mènera aux événements de Spider-Man 3 et Doctor Strange In the Multiverse of Madness. La série et les films sont ainsi étroitement liées et le réalisateur Matt Shankman a confirmé qu’il avait travaillé de près avec les autres cinéastes (Sam Raimi et Jon Watts) pour plus de cohésion.

« Il y a une conversation entre cinéastes, ce que je trouve génial », a déclaré Shakman à Comicbook.com dans une interview. « Je veux dire, nous faisons tous partie de cet univers interconnecté. J’admire tous ceux qui ont déjà travaillé dans Marvel et qui travaillent actuellement sur des choses Marvel. Ce ne sont pas que les films. Ce sont aussi les autres séries Disney + avec lesquelles nous interagissons. »

« Même s’il ne s’agit pas d’un chevauchement formel, nous travaillons côte à côte. (…) Et tout cela est tellement excitant. C’est un endroit incroyable. Mais oui, nous avons certainement tous eu des conversations sur le travail que nous faisons actuellement. Parce que c’est une course de relais, tout ça. Et donc vous passez le relais d’un groupe de cinéastes à un autre et vous voulez vous assurer que ce transfert est sans effort et parfait. »

Le jeu sera de découvrir comment WandaVision sera connectée à Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. On sait que ces films exploreront le Multiverse et si les rumeurs sont vraies, Benedict Cumberbatch apparaitra dans WandaVision et Spider-Man 3 et Elizabeth Olsen sera dans Doctor Strange 2.

Les titres seront ainsi clairement connectés, mais on ne sait pas exactement à quel niveau. Seront-elles connectées au point de former une sorte de trilogie avec un fil rouge ou seront-elles connectées simplement par la présence des personnages dans les différentes propriétés.

Ce qui est certain, c’est que la fin de WandaVision devrait surprendre selon Shakman : « Je pense qu’il est important pour chaque film ou série à succès de ressentir, quand on arrive à la fin, que la fin est incroyablement surprenante mais aussi totalement inévitable. »

« Si vous ne faites pas cela, je ne pense pas que vous ayez bien raconté votre histoire », poursuit-il. « Et je pense que c’est exactement ce que nous essayons de faire. Que lorsque vous arrivez à la fin, vous vous dites « Wow « . Mais ensuite, vous dites ‘Ah.’ »

WandaVision démarre ce vendredi 15 janvier sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney/Marvel