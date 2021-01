WandaVision : La série expliquera le retour de Vision et explorera son humanité

Paul Bettany dit que WandaVision expliquera le retour de Vision et confie que la série l’a aidé à mieux comprendre la nature de son personnage.

L’un des personnages les plus étranges de l’ensemble du MCU est l’androïde Vision, qui a été créé par Tony Stark pour être le robot parfait mais qui a fini par devenir quelque chose de beaucoup plus complexe. Dans les films, le personnage est mort mais il sera de retour dans la série WandaVision.

Dans une interview à TVLine, l’acteur rassure en disant que tout sera expliqué : « Faites confiance à Marvel. Arrêtez de trop réfléchir pour essayez de comprendre. Attachez vos ceintures et nous vous emmènerons faire un tour. Tout cela sera expliqué »

Dans une autre interview à ScreenRant, Paul Bettany, a révélé comment la série l’avait aidé à comprendre la nature fondamentale de son personnage. « J’étais vraiment inquiet de maintenir qui était Vision, mais j’ai réalisé, qu’en fait, Vision était en partie Ultron. En partie Jarvis, en partie Tony Stark. Il est toujours devenu quelque chose, et il y a toujours un ajout » confie l’acteur.

« Il a évolué. Nous le regardons [naître]. Et puis il est un peu naïf mais omnipotent et, au fil des films, devient de plus en plus humain. Parce que c’est le centre de son intérêt : l’humanité. L’ironie est qu’il devient une sorte d’uber-humain … J’ai réalisé, en fait, qu’il y a un peu de Dick Van Dyke, un peu de Hugh Laurie, un peu de Bryan Cranston. Parce qu’au fond, ce qu’est Vision est tout simplement [quelqu’un] de décent et gentil et il est vraiment amoureux de Wanda. »

On attend de voir l’évolution de Vision et surtout comment Marvel réussit à le faire revivre dans la série.

WandaVision démarre ce vendredi sur Disney+.

