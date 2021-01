The Falcon and The Winter Soldier : Sam n’est pas encore Captain America

Sam Wilson n’est pas forcément Captain America dans The Falcon and The Winter Soldier. Et Chris Evans n’aurait pas dû jouer le vieux Steve.

A la fin du film Avengers Endgame, Steve Rogers a confié son bouclier de Captain America à son ami de confiance Sam Wilson. Ceci a été interprété par le public comme une passation de pouvoir mais en réalité, selon Anthony Mackie, il n’y a toujours pas de nouveau Captain America officiel dans le MCU.

Mackie reprendra son rôle de Sam Wilson, alias le Faucon, dans la série The Falcon and The Winter Soldier. Dans une interview récente, l’acteur a tenu à préciser que pour le moment, Sam est loin d’être officiellement Captain America.

« Non, nous ne le savons pas encore [s’il est Captain America]. L’idée de la série est qu’à la fin de Avengers : Endgame, Cap a décidé qu’il allait prendre sa retraite et il m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment, je n’ai accepté ou dit que je serais Captain America. Donc, la série suit l’idée de qui va prendre le bouclier et qui va être Captain America si Steve ne revient pas. »

A la fin d’Avengers Endgame, Steve décide de raccrocher son bouclier. Il repart dans le passé pour vivre sa vie auprès de Peggy Carter, la femme de sa vie. Il revient en tant que vieil homme dans le présent pour rendre visite à Sam et Bucky et donne son bouclier à Sam.

Il se trouve que Chris Evans n’aurait pas dû jouer lui-même la version âgée de Steve. Dans la même interview, Anthony Mackie confie qu’un autre acteur aurait dû jouer la scène. « Eh bien, c’est drôle qu’ils voulaient en fait caster un vieux mec pour jouer Chris Evans, » dit l’acteur de Faucon.

« Ils ont fait venir trois acteurs. Mais aucun d’entre eux ne correspondaient à ce à quoi Chris ressemblera quand il sera vieux. Il est comme George Clooney. Il aura 95 ans et il sera toujours aussi beau, vous voyez ? Donc ils ont fait venir une équipe de maquillage, des prothèses et du maquillage et en ont fait un vieil homme. Et Chris est tellement bon acteur, que cela a fonctionné, il a réussi avec sa voix et tout. Il a fait un excellent travail. »

Et en effet, la scène marche parfaitement avec Chris Evans. Parce que c’est vraiment lui, l’émotion est encore plus forte. Evans disait au revoir à ce personnage qu’il a incarné pendant presque 10 ans, c’était encore plus significatif.

The Falcon and the Winter Soldier sera diffusé à partir du 19 mars sur Disney+.

