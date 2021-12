The Batman : Le Riddler démasque Bruce Wayne dans le nouveau trailer

Le Riddler a-t-il démasqué la vérité sur Bruce Wayne dans la nouvelle bande-annonce de The Batman ?

Qui se cache sous le masque de Batman ? C’est la question que les habitants de Gotham se posent et le Riddler (Paul Dano) connaît peut-être la réponse dans une nouvelle bande-annonce internationale de The Batman, destinée au marché japonais.

« Je suis ici pour dévoiler la vérité sur cette ville », déclare l’énigmatique Edward Nashton, un tueur en série masqué qui diffuse en direct ses machinations sadiques visant l’élite de Gotham City.

Dans les derniers instants de la bande-annonce, où la vengeance arrive sous la forme d’un Batman (Robert Pattinson) au cours de la deuxième année de sa carrière de combattant du crime costumé, Nashton résout apparemment l’énigme de l’homme derrière le masque de chauve-souris : « J’ai essayé de te joindre, Bruce Wayne, » dit-il

Est-ce que le Riddler connait Bruce ? La bande-annonce laisse entendre que les deux personnages ont peut-être un lien dans le passé. Un plan sur le tableau du Rddler montre un jeune Bruce avec un autre garçon à ses côté qui pourrait bien être un jeune Edward.

La phrase « Si seulement je savais alors… ce que je sais maintenant… » est écrite à côté des images du garçon. Cela implique que Riddler sait effectivement que Bruce est Batman. Il pourrait simplement révéler cette information au public, mais Edward a clairement un objectif beaucoup plus important en tête.

Le nouveau synopsis du site officiel de The Batman se lit comme suit : « De Warner Bros. Pictures vient The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne.

Deux ans à arpenter les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/ le Riddler (Paul Dano).

Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Dans The Batman on trouve aussi Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur de Gotham Gil Colson ; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie.

The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

The Batman – Bande-annonce japonaise

Crédits ©Warner Bros