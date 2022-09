Thor : Fini la muscu à outrance pour Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, qui a repris du muscle pour Thor Love and Thunder, ne veut plus aller dans les extrêmes pour sa prochaine aventure Thor.

Avant la sortie de Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth a partagé de nombreuses images sur son intense programme de remise en forme et d’entraînement qui l’avait musclé comme jamais auparavant pour jouer le dieu nordique. Cependant, la prochaine fois qu’il jouera Thor, Hemsworth ne sera pas aussi « gaulé » qu’il l’était cette fois-ci.

Thor: Love and Thunder reprend après les événements d’Avengers Endgame dans lequel Thor avait pris quelques kilos. Entre temps, il a perdu son poids en trop et est revenu à son physique de dieu du Tonnerre.

Si au cinéma, cela parait facile, dans la vraie vie, Chris Hemsworth a dû s’entrainer et lever de la fonte comme jamais pour arrivé à ce physique presque irréel. On ne l’avait jamais vu aussi musclé à l’écran mais dans un épisode de Rassemblement sur Disney+ dédié au film, Hemworth dit qu’il ne veut plus aller aussi loin dans ces extrêmes la prochaine fois qu’il jouera le personnage.

« Chaque fois que j’ai joué le personnage et que j’ai pris du muscle et du poids, puis que je l’ai perdu pour autre chose et que j’ai joué un autre personnage, il y a une mémoire musculaire, et je disais que c’était plus facile à chaque fois, » confie l’acteur.

« Cela a été particulièrement difficile. Je pense que c’est parce que le poids cible que nous visons était bien au-dessus de ce que j’étais auparavant. Nous avons eu 12 mois quand j’étais à la maison, juste pour m’entraîner et en quelque sorte, vous savez, marionnettiser le corps et manipuler et se dire, ‘D’accord, nous pourrions essayer plus de natation maintenant ou essayer plus d’arts martiaux. C’était une exploration vraiment amusante, mais je ne sais pas si je veux redevenir aussi énorme. Mais j’étais en quelque sorte… C’était… Ouais, c’était juste épuisant. Je ne sais pas, peut-être que je vieillis, mais les choses ont commencé à faire plus mal. »

Prendre autant de poids et de muscle, puis les perdre en si peu de temps n’est pas recommandé. C’est dangereux pour le corps et Hemsworth, qui va sur ses 40 ans, commence à ressentir la douleur sur son corps.

Nous attendons de voir en quelle forme sera Thor quand nous le retrouveront dans un prochain projet du MCU puisqu’il semble que ce n’est pas encore la fin pour lui.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios