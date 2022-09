Black Panther Wakanda Forever : Le costume des Midnight Angels se dévoile

Découvrez les costumes des personnages de Black Panther Wakanda Forever dont celui des Midnight Angels.

Le week-end dernier, la D23 a fait plein de révélations concernant les projets Disney à venir. Pour les chanceux sur place, des costumes de Black Panther Wakanda Forever étaient exposés et le site Comic Book a posté plusieurs photos prises au Anaheim Convention Center.

En plus de voir des costumes mis à jour pour Ramonda (Angela Bassett) et M’Baku (Winston Duke), la Maison des idées a également révélé pour la première fois le costume complet de Midnight Angels.

Groupe dissident des Dora Milaje, les Midnight Angels sont menées en partie par Ayo et Aneka, qui seront interprétées respectivement par Florence Kasumba et Michaela Coel dans Wakanda Forever.

En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France.

