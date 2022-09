Batgirl : Brendan Fraser déçu de l’annulation et complimente Leslie Grace

Brendan Fraser qui devait incarner Firefly dans Batgirl est déçu de l’annulation et complimente la performance de Leslie Grace.

Brendan Fraser est actuellement en train de vivre un grand moment dans sa carrière. L’acteur joue dans le film The Whale de Darren Aronofsky, qui a fait sensation aux festivals de Venise et Toronto. Sa prestation est grandement saluée et c’est bien mérité pour un acteur qui a longtemps été mis de côté à Hollywood.

Si Fraser vit un grand moment avec ce nouveau film (dans les salles françaises le 22 février 2023), il aurait aussi pu faire sensation dans un autre film : Batgirl. En effet, Fraser tenait le rôle du méchant Firefly dans le film qui a été annulé par Warner Bros Discovery.

Durant une interview à Variety au Festival du Film International de Toronto, Brendan Fraser est revenu sur la déception de cette annulation et fait des compliments sur Leslie Grace qui tenait le rôle titre de Batgirl : « C’est décevant. Les fans voulaient vraiment voir ce film réalisé », a-t-il déclaré. « Leslie Grace est une dynamo. Elle est comme une pile électrique en puissance. Elle se donne à fond ! »

Il ajoute : « Le film lui-même a été tourné et conçu pour le petit écran », a-t-il déclaré, faisant référence au fait que le film était censé être une exclusivité HBO Max. « Dans cette période dont nous sommes sortis, entre les services de streaming et la sortie en salles, cela a fini par être le canari dans la mine de charbon. »

« Leslie Grace est à l’image de son nom. Elle est dynamique », a déclaré Fraser en août après que Batgirl ait été mise de côté. « Elle a donné une excellente performance. C’est une professionnelle froide comme la pierre. Vous allez en voir plus d’elle. Et j’ai hâte.»

L’annulation de Batgirl a été annoncée en aout dernier alors que le film était tourné et en postproduction. Warner Bros a expliqué cette annulation en citant un changement de stratégie en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max.

Brendan Fraser reste néanmoins dans le monde de DC puisqu’il incarne Cliff Steele dans la série Doom Patrol. La saison 4 n’a pas encore de date de diffusion mais devrait bientôt arriver sur HBO Max et prochainement sur Syfy en France.

Source : Variety / Crédit ©warner Bros