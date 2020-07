Star Wars : L’empire contre-attaque au top du box office US 40 ans après sa sortie originale

Le film Star Wars Episode V L’empire contre-attaque est au top du box office américain 40 ans après sa sortie originale.

L’empire contre-attaque revient en force au top du box office américain. Quarante ans après sa sortie originale, le film de la saga de George Lucas était de retour dans les quelques salles de cinéma qui sont ouvertes aux Etats-Unis durant cette pandémie.

Selon Deadline, le film a amassé 175 000 dollars sur 500 écrans ce vendredi et une estimation entre 400 000 et 500 000 dollars est fait pour le week-end entier.

La projection du film dans les salles correspond – à 2 mois près – au 40ème anniversaire du film qui est sorti le 21 mai 1980 aux Etats-Unis. A l’époque, le film avait récolté 209 millions de dollars sur le territoire nord-américain.

Les salles de cinéma étant pour la plupart fermées à travers le pays en raison de la pandémie de COVID-19, les projections de films classiques en voiture ont été la principale option pour les cinéphiles qui cherchent à sortir et à voir quelque chose. Les autres films de ce week-end à avoir aussi rapporté quelques dollars au box office seraient Black Panther et Inside Out.

Si les salles de cinémas ont rouvert en France avec des mesures barrière, aux Etats-Unis, la situation est plus compliquée. Les cas de COVID-19 sont en hausse et les exploitants ne savent quand ils pourront rouvrir même si certains gros films, comme Tenet, Mulan et Wonder Woman 1984 doivent sortir dans les semaines venir cet été.

L’empire Contre Attaque est sorti en France le 20 aout 1980. Si vous souhaitez revoir le film, il est disponible en streaming sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Lucasfilm