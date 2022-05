Doctor Strange 2 : Un projet solo MCU centré sur America Chavez ?

Le scénariste de Doctor Strange 2 tease la possibilité d’une série ou d’un film centré sur America Chavez. Spoilers.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a introduit un nouveau personnage dans l’univers de Marvel : America Chavez jouée par Xochitl Gomez. La jeune héroïne de Marvel est un personnage important de la nouvelle suite en raison de son pouvoir de voyager à travers le multivers en ouvrant un portail en forme d’étoile.

Dans le film, il a été établi que Chavez est la seule version d’elle-même à travers le multivers. Le scénariste du film, Michael Waldron, avait précédemment teasé qu’« elle est un être très important dans l’univers » et que son statut potentiel d’être Nexus serait évoqué « alors que [Marvel continue] d’explorer son histoire ».

Maintenant, le scénariste a une fois de plus discuté de la suite pour Chavez, laissant entendre que le personnage aura éventuellement son propre projet solo.

On ne rentrera pas dans les détails, mais l’un des points non résolus du film concerne les mamans d’America qui ont disparu et on imagine que le MCU continuera à explorer son histoire : « Ouais, c’est définitivement ma collaboration avec Marvel et avec Sam [Raimi]. Vraiment, il s’agit autant d’essayer de conduire l’histoire d’America dans ce film que d’essayer de mettre en place un mystère à résoudre à l’avenir. C’est quelqu’un sans famille. C’est ce qu’elle recherche. »

À la fin du film, Chavez trouve finalement une place à Kamar-Taj, mais Waldron a teasé qu’ils avaient également « mis en place le prochain chapitre » de l’histoire du personnage dans le processus : « Et c’est ce qu’elle trouve – étonnamment – dans notre docteur Strange et Wong. Elle trouve sa place à Kamar-Taj à la fin. Quand tout est fini, les choses ont l’air plutôt clean. Nous avons également mis en place le prochain chapitre de l’histoire d’America Chavez. »

Concernant les mamans d’America, il explique que cette histoire est arrivée pus tard dans le processus : « Entrer dans la spécificité d’elle avec ses parents est venu un peu plus tard dans le processus. Il m’a semblé, du moins au début, que nous devrions peut-être en retenir une partie. C’était le genre de choses auxquelles vous préféreriez répondre lorsque vous vous lancez dans l’histoire solo d’America. Mais alors que nous continuions à construire l’histoire, nous avons constaté que nous voulions en savoir plus sur elle. Et, vraiment, Strange voudrait en savoir plus sur elle. C’était juste honnête envers leur relation et leurs conversations. »

On attend de voir où et quand America Chavez réapparaitra dans le MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement dans les salles.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Marvel Studios