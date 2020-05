Batman V Superman : Le projet avec Colin Farrell et Jude Law était bien plus sombre

Une première version du film Batman V Superman au début des années 2000 aurait dû être beaucoup plus sombre que le film de Zack Snyder.

Au début des années 2000 (aux alentours de 2001/2002], un film Batman V Superman était en préparation et n’a finalement jamais vu le jour. Akiva Goldsman (Batman & Robin) a révélé qu’il a écrit un scénario qui aurait vu Colin Farrell en Batman et Jude Law en Superman. A la réalisation, on aurait trouvé Wolfgang Petersen.

Dans une nouvelle interview accordée à Collider, il confie : « C’était la chose la plus sombre vous ayez jamais vu. Tout a commencé avec les funérailles d’Alfred et Bruce est tombé amoureux et a renoncé à être Batman, le Joker tue sa femme, puis vous découvrez que tout cela n’était qu’un mensonge. » Il continue : « Juste que l’amour lui-même a été construit par le Joker pour briser [Bruce]. »

« C’était une époque où vous pouviez rassembler ce genre d’histoires sous forme de script, mais elles ne marchaient pas vraiment. D’une manière ou d’une autre, les attentes de l’objet, qu’il s’agisse du public, du studio ou du réalisateur, ça ne correspondait pas tout à fait à la manière donc nous l’avions imaginée lorsque nous les avons mises sur papier. »

Ceci est intéressant parce que la version de Zack Snyder avec Ben Affleck et Henry Cavill, qui est sortie 15 ans après, a été critiquée pour être trop sombre. Le film écrit par Goldsman n’a finalement jamais vu le jour puis il a fallu attendre 2005 et The Dark Night pour avoir une nouvelle version de Batman avec Christian Bale dans le rôle principal.

Colin Farrell, qui a l’époque aurait dû jouer Batman, joue désormais le Pingouin auprès de la nouvelle itération de Batman joué par Robert Pattinson. Le film The Batman sortira l’année prochaine.

Source : Collider / Crédit ©DR