Deadpool 3 : Morena Baccarin (Vanessa) et Stefan Kapicic (Colossus) de retour

Morena Baccarin alias Vanessa et Stefan Kapicic alias Colossus, seront bien de retour dans Deadpool 3.

C’est officiel, deux personnages des premiers films Deadpool seront bien de retour pour le troisième volet de la saga portée par Ryan Reynolds.

Alors que son implication n’était pas certaine, il est désormais confirmé que Morena Baccarin alias Vanessa, sera bien de retour dans Deadpool 3. Il a été également annoncé que Stefan Kapicic reprendra aussi son rôle de Colossus. Ils rejoignent ainsi Karan Soni et Leslie Uggams qui reviennent également dans les rôles de Dopinder et Blind Al, respectivement.

Tout ce beau monde rejoint Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui seront au centre du film dans les rôles de Deadpool et Wolverine. Parmi les nouvelles additions, on trouve Emma Corrin (The Crown) et Matthew Macfadyen (Succession).

Pour le moment, l’histoire du film, qui fait désormais partie du MCU, reste inconnue. Ce qu’on sait, c’est que son scénario a subit plusieurs changements. A l’origine, Paul Wernick et Rhett Reese qui ont écrit les deux premiers films, avaient été remplacés par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour le troisième volet avant de retrouver leurs postes. Ils seront accompagnés cette fois-ci d’un nouveau partenaire pour peaufiner le scénario du film en la personne de Zeb Wells (She-Hulk).

Shawn Levy est à la réalisation de Deadpool 3 qui sera dans les salles le 8 novembre 2024.

