Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Plus surprenant qu’Avengers Endgame ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness aurait plus de surprises qu’Avengers Infinity War, Endgame et Spider-Man No Way Home réunis.

Alors que la sortie du film Marvel approche à grands pas, les rumeurs sur son contenu continuent de faire surface. Si on s’attend à ce que le film soit d’une envergure, il semble qu’il atteindrait un niveau épique. Tellement épique que Disney et Marvel Studios ont décidé de ne pas montré le film à la presse avant sa première à Hollywood qui aura lieu seulement quelques heures avant la sortie dans le monde entier.

Il s’avère que le film de Sam Raimi aurait des moments qui pourraient finir par rivaliser avec ceux que les fans ont vus dans Avengers : Endgame. Cette information vient de l’initié John Campea, qui dit qu’une source a eu une révélation assez choquante, si elle est vraie – Multiverse of Madness a des moments plus surprenants que « Endgame, Avengers: Infinity War et Spider-Man: No Way Home combinés ».

« Hier, j’ai reçu un e-mail. En gros, on m’a dit ceci. Je ne peux pas dire de qui cela vient. Mais il [a dit], ‘Ouais, ils ne projetteront pas Doctor Strange 2 pendant CinemaCon.’ Désolé de le dire à tout le monde, c’est garanti qu’ils ne montreront pas Doctor Strange 2 pendant CinemaCon », a déclaré le youtubeur.

Il a ajouté : « Dans l’e-mail, ils ont poursuivi en disant ceci, ils ont dit : ‘Il y a plus de sécurité [pour ce film] bla bla bla. » Mais la ligne clé était la suivante : « Il y a plus de grosses surprises dans Doctor Strange 2 que dans Infinity War, Endgame et Spider-Man : No Way Home réunis. » »

Le film est entouré de nombreuses rumeurs, notamment l’introduction des X-Men dans le MCU. Il est dit que le professeur X sera présent et on s’attend a de nombreux caméos de personnages divers du giron Marvel.

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Réalisé par Sam Raimi, le film sort le 4 mai prochain.

Source : John Campea via The Direct / Crédit ©Disney/Marvel