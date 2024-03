Batman 2 : Sortie repoussée en 2026

Le film Batman 2 de Matt Reeves avec Robert Pattinson est repoussé d’un an et sortira en salles en 2026.

Les fans de Batman devront patienter plus longtemps que prévu avant de revoir Robert Pattinson dans le rôle du justicier milliardaire.

Warner Bros. a annoncé mardi que The Batman Partie II avait été retardé de près d’un an. La suite très attendue du film de super-héros maussade de Pattinson et du réalisateur Matt Reeves, The Batman, sortira désormais en salles le 2 octobre 2026, au lieu du 3 octobre 2025.

Jusqu’à présent, Pattinson, qui incarne Batman et son alter ego Bruce Wayne, est le seul acteur annoncé, bien que Reeves ait promis au Cinemacon en 2022 que « toute l’équipe ramènerait le public à Gotham dans The Batman 2 ».

En attendant, la série télévisée dérivée The Penguin est toujours prévue à une date non précisée fin 2024 sur Max. La série se concentre sur le personnage Pingouin de Colin Farrell, l’un des méchants mineurs du film 2022 de Reeves.

Warner Bros. sortira désormais le film dans l’univers de Frankenstein, The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal, le 3 octobre 2025, le créneau précédemment occupé par The Batman 2. Pour l’anecdote le film est écrit et réalisé par une ancienne actrice d’un film Batman, Gyllenhaal et en met en vedette un autre acteur qui a incarné Batman, Christian Bale.

Rendez-vous en 2026 pour The Batman 2, qui, on le rappelle, est indépendant du DCU que James Gunn met actuellement en place avec le nouveau film Superman.

Crédit ©Warner Bros