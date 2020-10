The Suicide Squad : Steve Agee rejoint John Cena dans la série spin-off Peacemaker

La série spin-off de The Suicide Squad sur Peacemaker pour HBO Max ajoute Steve Agee au casting.

Alors qu’il sera dans le film The Suicide Squad de James Gunn, Steve Agee rejoint la série spin-off Peacemaker en préparation pour HBO Max avec John Cena. Selon Deadline, l’acteur qui incarne deux personnages dans le film, reprendra le rôle de John Economos. Le personnage est un directeur du pénitencier fédéral de Belle Reve et il travaille aussi de près avec Amanda Waller (Viola Davis).

Agee joue également King Shark dans The Suicide Squad, mais il semble qu’il ne reprendra pas ce rôle-là.

Agee est un acteur habitué des films de James Gunn, ayant joué dans Super, Les Gardiens de la Galaxie 2 ou encore le film d’horreur Brightburn réalisé par David Yarovesky que Gunn a produit. Agee est ausso un acteur bien connu de fans de série pusiqu’on a pu le voir dans New Girl, Superstore, Speechless, You’re The Worst ou encore The Sarah Silverman Program.

D’autres personnages du film pourraient faire le saut dans la série, qui explore les origines du personnage de Cena, Peacemaker, un gars qui croit en la paix à tout prix – quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir.

Cena jouera dans la série et co-produira Peacemaker, tandis que Gunn écrira les huit épisodes et en réalisera plusieurs, y compris le pilote. Le cinéaste sera également producteur exécutif avec le producteur de The Suicide Squad Peter Safran.

Peacemaker est la deuxième série DC pour la plateforme. HBO Max travaille déjà sur une série spin-off de The Batman du réalisateur Matt Reeves. Au lieu de se concentrer sur le Dark Knight (Robert Pattinson), la série se déroulera avant les événements du film à l’intérieur du département de police de Gotham City, en mettant l’accent sur la corruption au sein de la ville remplie de méchants en tout genre.

