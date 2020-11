Doctor Who saison 13 : Début de tournage mais moins d’épisodes

Le tournage de la saison 13 de Doctor Who a enfin commencé sous les protocoles de sécurité COVID-19, mais il y aura moins d’épisodes.

La série Doctor Who a enfin repris les chemins des studios mais à cause des protocoles de sécurité mis en place contre COVID-19, il y aura moins d’épisodes. En effet, la saison 13 sera composée de 8 épisodes au lieu des 11 prévus au départ.

« Au cours de cette année des plus étranges, l’équipe de production de Doctor Who a fait des merveilles pour remettre la série en production », a déclaré le showrunner Chris Chibnall dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’être de retour pour la série. Compte tenu de la complexité de la création de Doctor Who, et avec de nouveaux protocoles de travail rigoureux liés à COVID, il nous faudra un peu plus de temps pour filmer chaque épisode, ce qui signifie que nous auront huit épisodes, plutôt que les 11 habituels. »

Il ajoute : « Mais rassurez-vous, l’ambition, l’humour, le plaisir et la peur que vous attendez de Doctor Who seront toujours fermement en place. Pour tout le monde dans le monde, c’est une période difficile – mais le Docteur ne se dérobe jamais face à un défi ! »

Le producteur exécutif Matt Strevens déclare : « L’incroyable équipe de production, l’équipe technique et les acteurs ont fait des merveilles pour nous permettre de tourner à nouveau en ces temps difficiles. Ce sera toujours aussi amusant et plein d’action – avec de nombreuses surprises.»

Avant le retour de la série pour une nouvelle saison, Jodie Whittaker et ses compagnons reviendront pour un épisode spécial « Revolution of the Daleks » qui sera diffusé pendant les fêtes de fin d’année.

Source : EW / Crédit ©BBC