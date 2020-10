Doctor Who saison 12 : Premier aperçu de l’épisode spécial fêtes de fin d’année

Découvrez les premières images de l’épisode spécial fêtes de fin d’année de Doctor Who, Revolution of the Daleks.

En ce moment se déroule une édition virtuelle du New York Comic Con, un événement auquel a été convié la série Doctor Who. Ce fut donc l’occasion de dévoiler quelques images pour l’épisode spécial fêtes de fin d’année.

Deux photos de cet épisode intitulé, Revolution of the Daleks, ont été révélées. La première voit Jodie Whittaker en Docteur qui compte les jours depuis qu’elle a été capturée à la fin de la saison 12. L’autre image montre ses compagnons Graham (Bradley Walsh), Yaz (Mandip Gill) et Ryan (Tosin Cole) qui semblent bien inquiets à son sujet.

Dans le spécial, la Docteur est enfermée dans une prison extraterrestre de haute sécurité. Isolée, seule, sans espoir de s’enfuir. Loin de là, sur Terre, ses meilleurs amis, Yaz, Ryan et Graham doivent reprendre leur vie sans elle. Mais ce n’est pas facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Surtout quand ils découvrent un plan inquiétant en formation. Un plan qui implique un Dalek.

« En tant que personnages, nous sommes de retour à Sheffield, ne sachant pas où elle est allée et essayant de vivre notre propre vie », a déclaré Gill durnt le panel du NYCC. « Yaz a un peu de mal. Nous tombons alors sur un complot qui implique un Dalek et on se dit, d’accord, elle nous a appris beaucoup de choses, mais comment allons-nous combattre un Dalek sans Docteur ? »

Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion pour cet épisode spécial sur la BBC, mais il sera évidemment diffusé durant la période des fêtes, entre Noël et le nouvel an.

Source : EW / Crédit ©BBC