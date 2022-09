Titans saison 4 : Titus Welliver sera Lex Luthor (Photo)

Titus Welliver rejoint la saison 4 de Titans dans le rôle de Lex Luthor.

Un des méchants les plus emblématiques de DC va faire ses débuts dans Titans. Titus Welliver (Bosch) incarnera l’infâme personnage dans la saison 4 de la série DC. En grand fan de comics, il n’aura pas été difficile pour le showrunner Greg Walker de convaincre l’acteur de rejoindre la série de super-héros de HBO Max.

« Vous devez généralement faire tout un cirque pour qu’un acteur accepte de faire la série », a déclaré Walker à EW qui a révélé l’information. « Mais quand j’ai appelé pour l’attirer, j’ai pu à peine placer un mot. Nous parlions au téléphone et il parcourait sa bibliothèque, me parlant de toutes ses éditions Titans Wolfman / Perez. C’est un grand, grand fan. Il a regardé tous les épisodes de la série et pouvait me raconter certaines histoires, certains plans. C’était l’appel le plus inattendu que j’aie jamais eu. »

EW a également dévoilé une première image de Welliver dans la peau du personnage en face de Starfire / Kory (Anna Diop).

Cette version de Luthor « a une approche très sensible et réfléchie du mal et du pouvoir », confie Walker. Sa menace sera intellectuelle et psychologique. « Vous savez ce qu’il a fait, ce qu’il est capable de faire, sauf que comme beaucoup de ces gens, il est sympathique. Il n’a pas de chat sur ses genoux. Ouais. Il est curieux, ce qui, je pense, est très intéressant dans son personnage. Il veut en savoir plus sur les gens et ce qui les motive, et en quoi ils sont différents de lui. Il voit le monde à la fois à travers son propre pouvoir et de sa propre insuffisance, et essaie de compenser les deux. »

Dans la saison 4 de Titans, Luthor sera particulièrement menaçant pour Superboy. Conner (Joshua Orpin) a été créé à partir d’une combinaison de l’ADN de Superman avec celui de Luthor. Cette saison, Conner réalisera enfin ce que cela signifie.

La dernière fois que nous avons vu un Lex Luthor en chair en os, il était incarné par Jon Cryer dans la série de l’Arrowverse, Supergirl.

La saison 4 de Titans devrait démarrer courant novembre sur HBO Max et prochainement sur Netflix en France.

Source : EW / Crédit ©HBO Max