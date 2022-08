Doctor Who : Neil Patrick Harris tease son mystérieux méchant pour les 60 ans de la série

Neil Patrick Harris donne des indices sur le mystérieux méchant qu’il jouera dans l’épisode spécial du 60e anniversaire de Doctor Who.

Alors que la série Doctor Who s’apprête à fêter ses 60 ans, il a été révélé en juin, que Neil Patrick Harris jouera un mystérieux méchant dans l’épisode spécial. Dans une interview avec Wired, Harris a teasé son rôle dans l’épisode, disant qu’il venait de terminer de tourner certaines de ses scènes.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait récemment, l’acteur a répondu : « J’étais juste à Londres pour filmer un épisode spécial de Doctor Who où je joue quelqu’un dont je n’ai pas le droit de parler. Et je devais avoir un accent britannique chic… Ou est-ce le cas ? »

Ce n’est pas grand-chose puisqu’il ne peut rien dire de concret dessus, mais il est possible qu’il aiy un accent britannique. Si c’est le cas, ce ne sera pas la première fois que l’acteur américain montre ses talents avec les accents pusqu’il avait un accent anglais dans la série It’s a Sin de Russell T. Davies.

Tout comme le mystère entourant le personnage de Harris, les détails du spécial des 60 ans de Doctor Who sont gardés secrets. Il est tout de même confirmé que Christopher Eccleston et David Tennant, respectivement les neuvième et dixième Docteurs, sont tous deux impliqués, bien que le premier n’apparaisse que hors écran. Catherine Tate reviendra en tant que Donna Noble, tandis que Yasmin Finney (Heartstopper) fera ses débuts en tant que Rose. Il est fort possible qu’elle est un lien avec la Rose jouée par Billie Piper.

Ce spécial du 60e anniversaire ne sera pas à l’antenne avant l’année prochaine. La production travaille actuellement sur le dernier épisode spécial de Jodie Whittaker qui sera probablement diffusé à la fin de 2022, dans le cadre du centenaire de la BBC. Le spécial, qui serait un long métrage, verra non seulement le départ de Jodie Whittaker mais aussi celui du showrunner Chris Chibnall avant la nouvelle ère avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur et Rusell T. Davies de retour en tant que showrunner.

En attendant de voir NPH dans Doctor Who, l’acteur est à voir dans la série Uncoupled sur Netflix.

Source : Wired / Crédit ©BBC