Loki : Russell T. Davies critique le traitement de la bisexualité de la série

Russell T. Davies s’en prend à Disney sur la façon dont la série a abordé la bisexualité de Loki.

Russell T. Davies, l’ancien showrunner de Doctor Who et créateur du spin-off Torchwood, n’est pas très fan de la manière dont Disney a choisi d’aborder la bisexualité de Loki dans la série Marvel.

Lors d’un panel virtuel du mois de la fierté pour l’Université de Swansea (via TV Insider), Davies a qualifié l’approche de la série de la sexualité de Loki de « geste ridicule, lâche et faible » et a exprimé ses inquiétudes quant au fait que cette représentation n’était pas le pas en avant que ça aurait dû être.

« Je pense que d’énormes cloches d’avertissement sonnent alors que les géants se soulèvent avec Netflix et en particulier Disney+ », a déclaré Davies. « Je pense que c’est une très grande inquiétude. Loki fait une référence au fait d’être bisexuel une fois, et tout le monde se dit : ‘Oh mon dieu, c’est une série pansexuelle.’ C’est genre un mot. Il a dit le mot ‘prince’ et nous sommes censés dire, ‘Merci, Disney ! N’êtes-vous pas merveilleux ?’ C’est un geste ridicule, lâche et faible envers la politique vitale et les histoires qui devraient être racontées. »

Davies fait spécifiquement référence à une scène de l’épisode trois, « Lamentis« dans laquelle Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) parlent de leur vie et Sylvie demande à Loki s’il avait une princesse ou peut-être un prince qui était spécial pour lui. Loki répond « un peu des deux. Je soupçonne la même chose que toi », confirmant qu’il a eu des amants homme et femmes.

Ce fut un moment marquant pour les fans parce que le personnage a également été confirmé comme bisexuel dans les comics. Mais Loki n’a fait référence à la sexualité du personnage qu’en paroles plutôt qu’en action et c’est peut-être ce qui dérange Russell T. Davies qui n’a jamais été timide lorsqu’il s’agit de montrer des personnages LGBTQ+ dans ses séries SF, notamment avec Torchwood et le personnage de Captain Jack (John Barrowman) qui fut ouvertement queer dès le début.

Mais la confirmation de la bisexualité de Loki était quelque chose de très important pour la showrunner Kate Herron, elle-même ouvertement bisexuelle. « Quand j’ai rejoint [la série], c’était très important pour moi, et c’était important pour l’équipe et tout le monde », a expliqué Herron à ComicBook.com. « Je pense que l’idée principale était vraiment de trouver le bon endroit pour cela et la bonne façon de le reconnaître. »

Le but de la showrunner était surtout de ne pas en faire tout un plat, mais seulement de le reconnaitre : « C’était juste comme si, eh bien, elle essayait de le comprendre et d’apprendre à le connaître. J’ai donc eu l’impression que c’était l’endroit approprié pour le faire, vraiment. Et je pense qu’au-delà de ça, c’était juste important que ce soit juste… Comment l’expliquer ? C’est simplement dit. Comme [si] quelqu’un me le demandait, je serais juste très factuelle à ce sujet. Et je pense que c’était aussi important. C’était juste pour normaliser, je suppose que ce serait comment ça que je le dirais. »

Source : ComicBook / Crédit ©Disney