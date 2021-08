Impeachment – American Crime Story : Monica Lewinsky se confie à Linda Tripp (teaser)

Nouveau teaser pour la série Impeachment – American Crime Story avec Monica Lewinsky qui se confie à Linda Tripp.

La série Impeachment – American Crime Story, qui traitera du scandale sexuel de la Maison Blanche, commence doucement à se dévoiler avec un nouveau teaser dans lequel on peut entendre Monica Lewinsky (Beanie Feldstein) se confie à Linda Tripp (Sarah Paulson) sur sa relation avec le Président Bill Clinton (Clive Owen).

Tripp a travaillé au Pentagone sous l’administration Clinton et elle est devenue une proche confidente de Lewinsky, qui a commencé à la Maison Blanche en tant que stagiaire avant d’obtenir un poste à temps plein. Tripp a enregistré ses conversations privées avec Lewinsky et a remis ces bandes lors du procès « Clinton contre Jones ». Paula Jones (jouée par Annaleigh Ashford) avait poursuivi Clinton pour harcèlement sexuel.

Le teaser, qui voit à la fois Feldstein et Paulson, joue sur les enregistrements audio de Tripp. « Dites-moi tout », dit Tripp alors que Lewinsky dévoile que le président l’a embrassée et partage qu’elle est amoureuse de Clinton.

See the untold story through their eyes. Impeachment: American Crime Story premieres September 7th, only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/00NLPG8lCV — American Crime Story FX (@ACSFX) August 11, 2021

Au casting on trouve également Clive Owen dans le rôle du Président Bill Clinton et Edie Falco en tant que Première Dame Hillary Clinton. Billy Eichner (American Horror Story) sera Matt Drudge, le fondateur de The Drudge Report.

Notez que Betty Gilpin (GLOW) qui devait jouer la journaliste politique ultra-conservatrice Ann Coulter a été remplacée par Cobie Smulders (How I Met Your Mother). Gilpin a été contrainte de quitter le projet à cause d’un conflit d’emploi du temps dû à la pandémie.

Ryan Murphy est le producteur exécutif de Impeachment American Crime Story aux côtés de Paulson et de la vraie Monica Lewsinky ainsi que Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall et Richard Shepard. Shepard sera aussi réalisateur.

Impeachment American Crime Story sera diffusée à partie du 7 septembre 2021 sur FX.

Crédit ©FX