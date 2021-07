Les Gardiens de la Galaxie 3 : Le scénario a fait pleurer Karen Gillian

Karen Gillan fait l’éloge de James Gunn et confie que le scénario des Gardiens de la Galaxie 3 l’a émue aux larmes

Bien que le film Les Gardiens de la Galaxie 3 soit encore à quelques mois du début du tournage, Karen Gillan a visiblement lu le script et ne pouvait pas en faire assez l’éloge, allant même jusqu’à dire que cela l’avait fait pleurer.

Dans une interview à Collider, elle confie : « J’ai lu ce script avec Pom Klementieff, qui joue Mantis. Nous l’avons lu ensemble et nous avons toutes les deux pleuré et ri, mais il y avait des grosses larmes. C’est incroyable, je pense que c’est le travail le plus fort de James à ce jour avec les Gardiens et c’est tout simplement génial. C’est brillant et c’est émouvant et c’est drôle et c’est toutes ces choses que vous voulez. »

L’actrice a déjà parlé de ce que James Gunn a apporté à la franchise, ainsi qu’à son personnage. En parlant de travailler avec le réalisateur, elle a déclaré : « Je pense que la raison pour laquelle Nebula est comme elle est à cause de James Gunn. Il l’a en quelque sorte créé et je pense qu’il est vraiment connecté avec le personnage personnellement. » Gillan a poursuivi : « Je me souviens quand nous faisions des scènes entre moi et Gamora, il pleurait pendant les répétitions et tout. Il est tellement investi. »

Avec Les Gardiens de la Galaxie 3, Karen Gillian retrouvera James Gunn pour la première fois depuis le deuxième film solo des Gardiens en 2017 , qui a vu le développement de son personnage la faire passer d’une méchante frustrée à une héroïne. Nous verrons comment son histoire se développe davantage dans Thor : Love and Thunder en 2022, puis à nouveau dans Les Gardiens de la Galaxie 3 quand le film sortira en 2023.

Source : Collider / Crédit ©Marvel