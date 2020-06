Alien 5 : Sigourney Weaver sur un hypothétique retour de Ripley

Sigourney Weaver s’est exprimée sur la possibilité d’un Alien 5 le retour de son personnage Ripley.

Apparemment, il y a une idée qui circule sur la possibilité d’un Alien 5 et le retour de Sigourney Weaver dans la franchise. Est-ce que l’actrice serait prête à reprendre son rôle ? Ce n’est pas impossible mais ce n’est pas certain non plus.

Lors d’une récente interview, Sigourney Weaver s’est de nouveau confiée sur Alien 5 et a révélé que le producteur de la franchise Walter Hill a un traitement de 50 pages pour le film. Hill l’a montré à Weaver il y a environ un an et demi. Aucun détail de l’intrigue n’a été divulgué pour le moment, cependant, Weaver a des doutes quant à son retour.

« Je ne sais pas. Ridley [Scott] est allé dans une direction différente. Peut-être que Ripley a fait sa part. Elle mérite le repos, » dit-elle.

Ridley Scott, qui a réalisé l’Alien original, a travaillé sur une série de préquelles qui ont commencé avec Prometheus en 2012. Scott espère toujours réaliser une suite à Alien : Covenant sortie en 2017. Mais on s’attend à ce que ce film, s’il avance, se déroule avant les événements d’Alien, ce qui signifie qu’un cinquième volet centré sur Ripley pourrait, en théorie, être possible.

Mais pour l’instant, cela semble peu probable qu’un projet dans cet univers puisse se faire, d’autant que Disney détient désormais les droits de la franchise. Les studios ne sont pas réputés pour ce genre de films et en plus, Covenant a déçu commercialement et a reçu un accueil critique mitigé.

Même si Sigourney Weaver ne pense pas revenir en Ripley, elle se sent très proche de son personnage : « Elle a toujours été une superbe partenaire. Je la ressens toujours au plus profond de mon estomac. »

Pour le moment, le projet est loin de se faire mais il fur un temps, Neill Blomkamp avait signé pour réaliser le film et avait mis plusieurs idées en place. Malheureusement, son film Chappie fait un four en salles puis Ridley Scott a fait Covenant ce qui a annulé le projet.

