DC : Margot Robbie veut voir la relation Harley Quinn / Poison Ivy à l’écran

Margot Robbie fait du lobbying auprès de Warner Bros et DC pour un film avec Harley Quinn et Poison Ivy.

Poison Ivy est un personnage très populaire des comics de DC et si elle est récemment apparue sur le petit écran (Gotham, la série animée Harley Quinn), elle n’a pas été vue sur le grand écran depuis Batman et Robin. Pourtant, Margot Robbie essaie sans relâche de l’avoir à ses côtés dans le DCEU.

En effet, l’interprète d’Harley Quinn est une grande fan de Poison Ivy et sachant que les deux femmes sont très proches dans les comics, il est étonnant que Poison Ivy ne soit pas présente dans les films. Depuis des années, Robbie pitche des idées à Warner pour introduire Ivy, mais ils ne semblent pas l’écouter.

Dans une nouvelle interview avec Den of Geek, Robbie révèle qu’elle a toujours de l’espoir et continuera à faire du lobbying pour que cela se produise pour de vrai, un peu comme dans la série animée.

« Croyez-moi, je leur mords l’oreille tout le temps. Ils doivent en avoir assez d’entendre ça, mais je dis : « Poison Ivy, Poison Ivy. Allez, faisons-le. » Je suis très impatiente de voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait tellement amusant. Alors je vais continuer à les harceler. Ne vous inquiétez pas. »

Dans une précédente interview à PrideSource, Robbie avait déjà discuté de son envie de voir la relation d’Harley et Ivy à l’écran : « Si vous lisez les comics, vous savez que Poison Ivy et Harley ont une relation intime. Dans certains comics, c’est juste une amitié; mais dans d’autres, vous pouvez voir qu’elles couchent ensemble et sont en couple. J’essaye de – j’adorerais que Poison Ivy soit jetée dans l’univers, car la relation Harley et Poison Ivy est l’un de mes aspects préférés des comics, je cherche à explorer cela à l’écran. »

Nous avons vu Poison Ivy pour la dernière fois dans un film lorsqu’elle a été interprétée par Uma Thurman dans Batman & Robin. Sur le petit écran, nous avons vu une variété d’incarnations de Poison Ivy dans différentes séries de DC. Lake Bell est actuellement la voix du personnage dans la série animée Harley Quinn. Clare Foley, Maggie Geha et Peyton List ont également joué à tour de rôle Poison Ivy dans Gotham et l’existence du personnage a été teasé dans l’Arrowverse. Elle a récemment été mentionnée dans Batwoman parmi d’autres supervillains connus de l’univers de Batman : Riddler et Joker.

Pour le moment, il n’y a pas de plans en place chez Warner Bros. pour une suite de Birds of Prey, ce qui aurait pu être une excellente opportunité pour introduire une nouvelle Poison Ivy en live-action.

En attendant, Margot Robbie reprendra son rôle de Harley Quinn dans The Suicide Squad de James Gunn.

Source : Den of Geek / Crédit ©Warner Bros/DC