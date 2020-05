Star Wars : Mark Hamill veut laisser la place à d’autres générations

Mark Hamill explique pourquoi il est temps pour lui de dire au revoir la franchise Star Wars et à Luke Skywalker.

Depuis le début de la franchise en 1977, Mark Hamill a clairement marqué l’univers de Star Wars qui a eu un énorme impact sur sa vie. Avec le dernier volet de la saga Skywalker, l’interprète de Luke est enfin prêt à laisse le personnage derrière lui tout en étant enthousiaste par rapport au future de la franchise.

L’acteur s’est récemment confié à EW sur ses adieux au personnage même s’il ne tire pas complètement un trait sur l’idée de revenir un jour : « Oh, je ne peux pas imaginer ça, non, » dit Hamill à EW quand on lui demande s’il envisagerait de jouer à nouveau dans l’univers de Star Wars si l’occasion se présentait à nouveau.

« J’ai eu un début, un milieu et une fin. Ces films m’ont donné bien plus que ce à quoi je m’attendais quand nous avons commencé, donc ça ne m’est même jamais venu à l’esprit. Mes adieux étaient dans l’épisode IX et c’était doux-amer. J’adore tous ces gens et J’ai certainement de l’affection pour George [Lucas] et le personnage qu’il a créé. »

Il ajoute : « Je suis plein de gratitude pour ce qu’il m’a apporté et ma carrière, mais je ne veux pas être trop gourmand. Il y a encore tellement d’autres histoires à raconter et tant d’acteurs géniaux pour les raconter, ils n’ont pas besoin de moi. »

Hamill reste tour de même très attaché à la franchise et continue de suivre ce qui se passe. Il regarde The Mandalorian et pense que la série est une idée intelligente : « Je pense qu’ils ont un merveilleux avantage sur The Mandalorian, c’est une narration économique. Ils n’ont pas le fardeau de livrer une gigantesque extravagance d’effets spéciaux comme les films doivent le faire, » explique-t-il.

Il ajoute : « Cela revient en quelque sorte aux bases de ce que George visualisait, comme un western dans l’espace. Il a le ton d’un western Sergio Leone. J’en suis très impressionné et pour moi, une décision très intelligente de leur part parce que vous ne pouvez pas continuer à essayer de vous dépasser … C’est comme les films de super-héros qui doivent livrer ces épopées gargantuesques. Et avec The Mandalorian, ils peuvent se concentrer davantage sur les personnages et la narration. Je pense que c’est excellent. »

