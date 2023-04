The Marvels : Disney confirme l’identité de l’antagoniste Kree

Disney confirme qui est l’obscure antagoniste Kree dans le film The Marvels, jouée par Zawe Ashton.

La première bande-annonce de The Marvels est arrivée hier, donnant aux fans de l’univers cinématographique Marvel un premier aperçu de la suite très attendue de Captain Marvel. Dans la bande-annonce, on a pu découvrir la présence d’un mystérieux personnage Kree joué par Zawe Ahston. Bien que le teaser lui-même n’ait pas révélé qui Ashton joue dans le film, Disney a révélé l’identité du personnage via son dossier de presse.

Ashton joue le seigneur de guerre Kree Dar-Benn, un personnage qui a fait ses débuts dans les années 1990 dans le cadre de la série Silver Surfer. Dans le matériel source, Dar-Benn n’a que quelques apparitions, il est donc probable que l’arrivée du personnage en live-action sera en grande partie une prise originale utilisant un nom de personnage dont Marvel a déjà les droits.

Dans la bande-annonce, le personnage peut également être vu portant un bracelet similaire à celui que Kamala Khan (Iman Vellani) a trouvé lors des événements de Miss Marvel, un point d’intrigue qui sera certainement exploré en détail dans le prochain blockbuster.

Dans The Marvels, Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès du tyrannique Kree et s’est vengée de l’intelligence suprême. Mais des conséquences imprévues voient Carol porter le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un trou de ver anormal lié à un révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de la super-fan de Jersey City Kamala Khan (Vellani), alias Mme Marvel, et de sa nièce, désormais l’astronaute S.A.B.E.R. Capitaine Monica Rambeau (Teyonah Parris). Ensemble, ce trio improbable doit faire équipe pour apprendre à travailler à l’unisson pour sauver l’univers en tant que « The Marvels ».

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort le 8 novembre 2023.

