Deadpool & Wolverine : Karan Soni tease un tas de surprises et de caméos

Deadpool & Wolverine devrait contenir de nombreux caméos surprenants mais aura aussi des absents.

Karan Soni, qui incarne Dopinder, le chauffeur de taxi préféré des fans dans la franchise Deadpool, a récemment révélé que le public sera ébloui par de nombreux caméos dans Deadpool & Wolverine.

Dans une interview avec Variety, Soni a révélé que les fans seront époustouflés par les caméos et l’intrigue du film. Soni, cependant, a confirmé que de nombreux acteurs se sont rendus sur le lieu de tournage de Deadpool & Wolverine à Londres. Soni a déclaré : « Cette nouvelle version du MCU est ultra-secrète. Il y a beaucoup de surprises, disons simplement que beaucoup de gens ont voyagé à Londres. »

On sait déjà que Hugh Jackman, reviendra dans le rôle de Wolverine, c’est dans le titre. Bien qu’il existe de nombreuses rumeurs concernant les caméos du MCU, les détails officiels restent rares. Variety a confirmé en juillet que Jennifer Garner reprendrait son rôle d’Elektra, marquant son retour dans le genre des super-héros près de deux décennies après le film solo de son personnage.

Parmi les acteurs qui ne reviendront pas, on sait que Julian Dennison, qui jouait l’adolescent mutant Russell Collins alias Firefist ne reviendra pas. Il a récemment dit durant son passage au festival South by Southwest (SXSW) qui ne reviendra pas.

Il aussi été précédemment confirmé que Zazie Beetz (Domino) et Josh Brolin (Cable) ne devraient pas non plus reprendre leurs rôles.

Le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

Source : CBR / Crédit ©Marvel