Last of Us et le catalogue HBO / Warner Discovery débarquent sur Amazon Prime

Le catalogue de Prime Video s’enrichit avec le Pass Warner, regroupant les offres et programmes de HBO HBO Max et discovery avec abonnement supplémentaire et la diffusion de la série The Last of Us en simultané avec les USA.

Il y a quelques jours, OCS perdait ses droits d’exclusivités des programmes HBO et HBO Max. Un catalogue qui jusqu’ici n’avait pas été transféré ailleurs jusqu’à cette annonce aujourd’hui, bien que les rumeurs parlaient d’un accord probable avec Amazon Prime Video, qui diffuse déjà des programmes d’HBO Max sur sa plate-forme, comme la série Peacemaker.

C’est désormais officiel, le catalogue et programmes de HBO / HBO Max, débarquent chez Amazon Prime Video, avec une chaine dédiée, à partir de Mars 2023.

En attendant le lancement de cette chaine accessible avec un abonnement supplémentaire chez Prime Video, la série évènement The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsay, qui commence dès ce dimanche aux USA, sera diffusée en simultané et sans surcoût (ou souscription supplémentaire) pour les abonnés Prime Video, à partir du 16 janvier prochain, avec une VF disponible pour ceux qui le souhaitent.

L’abonnement qui permettra d’accéder au catalogue HBO s’intitulera le Pass Warner. Fini donc OCS, puisque le « Pass Warner » lancera en exclusivité les nouvelles saisons des séries à succès de HBO, notamment Succession, Perry Mason, The Gilded Age, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Barry et Somebody Somewhere ainsi que les nouvelles séries très attendues telles que The Idol, White House Plumbers et True Detective: Night Country.

Le « Pass Warner » donnera également accès, en exclusivité à l’ensemble du très riche catalogue de séries emblématiques de HBO, telles que Game of Thrones, Les Sopranos, Sex And The City, The Wire, Veep et Chernobyl...

Les abonnés au « Pass Warner » auront enfin accès à l’ensemble des chaînes de Warner Bros. Discovery : Films et séries avec Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami et des séries comme Batwoman, Gossip Girl (2021), Stargirl et Rick And Morty. La première offre sportive payante en France via Eurosport 1 et Eurosport 2 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les Grands Tours cyclistes, les plus grands tournois de tennis du circuit ATP. Discovery Channel, ID et Discovery Science, Cartoon Network, Boomerang et Boing et CNN.

Pour le moment, pas d’information sur le prix de ce pass, mais il ne devrait pas excéder le prix des abonnements déjà existant du géant du streaming et du e-commerce. Pour savoir à combien s’élevera ce passe, il faudra attendre Mars, au lancement de cette offre.

Crédit photo : ©Amazon