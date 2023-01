OCS : Game of Thrones et d’autres séries HBO disparues de la plateforme

Le contrat qui liait OCS à HBO a pris fin en 2022. Une grande partie des séries de la chaine premium américaine, dont Game of Thrones ont disparu de la plateforme.

C’était un contrat d’exclusivité en or qu’avait OCS avec le géant américain HBO, mais depuis le début de l’année, l’application est quelque peu vidée de son contenu. En effet, des séries comme Game of Thrones, Les Soprano, Chernobyl ou encore Sex and the City, ne font plus partie du catalogue de la plateforme d’Orange depuis le 1er janvier.

Selon le média spécialisé Numerama, c’est au total soixante-quatre séries de la chaîne américaine HBO qui sont désormais introuvables en France. Le seul moyen pour l’instant est de passer par une offre payante de vidéo à la demande.

La raison de ce retrait est que le contrat de diffusion conclus entre OCS et HBO (appartenant au groupe Warner Bros Discovery), s’est terminé fin en 2022 et n’a pas été renouvelé. Toutes les séries HBO vieilles de plus de deux ans ont donc quitté le catalogue d’OCS.

Les séries plus récentes, comme la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, Mare of Eastown, les deux dernières saisons de Westworld, la saison 2 de Euphoria, la saison 3 de Succession, His Dark Materials ou encore The White Lotus, ne sont pas concernées et restent encore accessibles sur la plate-forme.

La fin de l’accord entre Warner Bros Discovery et OCS était prévue pour laisser place au lancement du nouveau service de streaming HBO Max en France, rappelle le site Les Numériques.

Cependant, ce lancement n’aura pas lieu tout de suite. Il a été repoussé à 2024 ce qui signifie que les séries qui ont quitté le catalogue d’OCS n’ont pour l’instant aucun diffuseur en France.

Source : Numerama / Crédit ©HBO