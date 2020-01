Avengers Infinity War et Endgame : Thor a failli ne pas retrouver son œil

Thor a failli ne pas retrouver son œil dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Dans Thor Ragnarok, le Dieu du Tonnerre durant la bataille contre Hela, un des yeux de Thor a été endommagé et il retrouve à la fin avec un bandeau à l’œil. Quand on le revoit dans Avengers Infinity War, grâce à Rocket, Thor récupère son œil mais cela n’était apparemment pas prévu au départ.

En effet, Marvel Studios n’avait dans l’intention que Thor retrouve son œil. Dans le livre Avengers: Endgame – The Art of the Movie, on découvre un look différent pour le personnage. Il a son look façon Big Lebowski mais avec son bandeau.

Ces designs prouve que Thor ne devait pas retrouver son œil dans Infinity War puisque les artworks de Endgame le montraient avec son bandeau. L’artiste Wesley Burt révèle que le changement l’avait pas encore été apporté dans Infinity War quand il travaillait sur les visuels de Endgame.

La dernier fois que nous avons vu Thor, il partait dans le Benatar avec les Gardiens de l Galaxie. Pour le moment, on ne sait pas s’il sera présent ans leur prochain film mais on sait que Thor reviendra dans Thor Love and Thunder qui sera en salles en novembre 2021.

Source : Comicbook / Crédit ©Marvel