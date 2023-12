Doctor Who : L’arrivée de Ncuti Gatwa en Docteur change la donne (spoilers)

Ncuti Gatwa fait enfin ses débuts en Docteur dans Doctor Who et change la donne du Whoniverse. Spoilers.

Le nouveau Docteur est enfin là ! Ncuti Gatwa a fait ses débuts remarqués en Docteur dans le troisième et dernier épisode spécial de Doctor Who qui fêtait les 60 ans de la série. Et l’une de ses premières répliques fut : « Bien, quelqu’un peut me dire ce qui se passe ici ?! », une question que les fans ont dû également se poser en voyant l’arrivée spéciale du nouveau visage du Time Lord.

Alors que les fans de la série savaient depuis longtemps que Gatwa reprendrait le rôle du Seigneur du Temps de David Tennant au cours de l’épisode intitulé « The Giggle » (Le Fabricant de Jouets en VF), la manière dont cela s’est produit était certainement une surprise. C’est une nouvelle ère qui s’annonce.

Après que le méchant Fabricant de Jouets incarné par Neil Patrick Harris ait tiré sur le personnage de Tennant dans la poitrine avec un laser, il semblait que la version de l’acteur allait disparaître sous nos yeux pour laisser place à Gatwa.

Traditionnellement, dans de telles circonstances, le corps du Docteur « se régénère » complètement lors de sa prochaine itération, ne laissant aucune trace physique de la précédente. Cette fois-ci, cependant, la version de Gatwa a émergé de celle Tennant, ce qui signifie que les téléspectateurs ont eu droit à deux Docteurs s’attaquant au fabricant de jouets.

« J’ai été bi-généré », explique le Docteur de Gatwa. à ses amis, dont Donna Noble (Catherine Tate), Mel Bush (Bonnie Langford), Shirley Bingham (Ruth Madeley) et Kate Stewart (Jemma Redgrave). « Normalement, ça n’existe pas. La bigénération est censée être un mythe, mais regardez-moi !, » dit-il seulement vêtu d’une chemise blanche, d’une cravate dénouée et d’un slip.

Après que les Docteurs aient vaincu le Fabricant de jouets, le personnage de Gatwa a créé un TARDIS jumeau pour Tennant, puis est parti pour de nouvelles aventures, laissant sa version précédente vivre quelque chose qui se rapproche d’une vie normale sur Terre. Il y a donc désormais deux Docteurs qui vivent en même temps.

Ce développement surprise de l’intrigue signifie-t-il que nous reverrons Tennant dans la série ? C’est bien probable. Car l’acteur adore jouer le Docteur et est toujours partant pour revenir. Son premier « mandat » de cinq ans sur Doctor Who s’est terminé début 2010, mais il est revenu pour l’épisode spécial du 50e anniversaire il y a 10 ans, puis est revenu pour le trio d’épisodes du 60e anniversaire de cette année.

On attend de voir si Tennant reprendra à nouveau son rôle. dans l’intervalle, nous retrouveront Gatwa dans cette nouvelle version du Docteur dans seulement deux semaines à l’occasion de l’épisode des fêtes de fin d’année qui revient à sa tradition pour le jour de Noël après avoir été diffusé le jour de l’an durant les années de Jodie Whittaker dans le rôle-titre.

le trailer de ce spécial est à découvrir ci-dessous et montre les débuts de Millie Gibson dans le rôle de Ruby Sunday qui accompagnera Gatwa dans ses aventures à travers le temps et l’espace. On découvre leur première rencontre.

Doctor Who est désormais disponible sur Disney+.

Doctor Who – Promo Spécial Noël 2023