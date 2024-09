Peacemaker saison 2 : John Cena explique la longue attente

John Cena explique pourquoi les fans doivent attendre si longtemps pour la saison 2 de Peacemaker.

Le retour de Peacemaker est à l’horizon puisque la série Max est actuellement en plein tournage de sa deuxième saison. La série live-action, qui met en vedette John Cena dans le rôle principal de Christopher Smith / Peacemaker, va bifurquer dans le nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran, et les fans semble être impatients de voir exactement ce que cela implique.

Même s’il semble que la deuxième saison de Peacemaker n’arrivera pas avant la seconde moitié de 2025, de nouveaux commentaires de Cena laissent entendre que cela en vaudra largement la peine. Dans une récente interview avec Variety, Cena a fait le point sur le déroulement de la deuxième saison de Peacemaker et a déclaré que la première de ces nouveaux épisodes pourrait être « juste au coin de la rue ».

« Ce que vous devez comprendre et garder à l’esprit, c’est que je suis le gars qui joue Peacemaker », a expliqué Cena. « Donc, quand nous sortons une série et que c’est la série n°1 sur Max et, finalement, nous prenons un personnage qui est censé être mort, nous ramenons Peacemaker à la vie, et les gens apprécient l’univers et veulent en voir plus, mais ensuite vous avez un changement dans la structure de qui prend les commandes à DC. »

Il explique que le changement de direction avec James Gunn et Peter Safran chez DC a poussé à revoir les choses et créé quelques retards. « James et Peter m’ont en fait appelé et m’ont dit : « Tu sais quoi, nous voulons prendre le temps de bien faire les choses, ça va prendre un peu de temps. C’était donc fou de savoir que nous avons fait quelque chose que les gens voulaient, ils en voulaient plus, alors faisons-le à nouveau. Et tout le monde dit : « Non, attendez, nous devons d’abord faire quelques choses. Et nous avons tout ce plan, et tout va marcher ensemble. Donc si tu nous fais confiance, tout ira bien. » Et il semble que ça fasse une éternité, maintenant que nous tournons tous les jours, il semble que nous allons bientôt regarder la saison 2. »

Les détails de l’intrigue sont actuellement inconnus sur la deuxième saison de Peacemaker, qui est actuellement en tournage et devrait faire ses débuts sur Max à une date ultérieure. John Cena revient dans le rôle de Christopher Smith/Peacemaker, avec Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase/Vigilante, Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt, Steve Agee dans le rôle de John Economos et Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo.

Les nouveaux membres du casting de la saison 2 de Peacemaker incluront Sol Rodríguez dans le rôle de Sasha Bordeaux, Tim Meadows dans le rôle de Langston Fleury et David Denman dans un rôle actuellement inconnu. Il est également confirmé que Frank Grillo reprendra son rôle de Rick Flag, Sr. de la prochaine série animée Creature Commandos.

En attendant, la saison 1 de Peacemaker est à voir ou revoir sur Max.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros