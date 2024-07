Creature Commandos : Premier teaser et date pour la série animée DC

DC dévoile un teaser et une date de diffusion pour la série animée Creature Commandos au SDCC. Découvrez aussi un nouveau logo pour DC Studios.

James Gunn est un homme très occupé mais il a pris le temps de venir depuis le plateau de tournage de Superman vendredi au Comic-Con pour montrer le nouveau teaser de la série animée de Max Creature Commandos, dont il a écrit les sept épisodes.

Dans les images que vous pouvez voir ci-dessus, Viola Davis reprend son rôle d’Amanda Waller. Elle accompagne le capitaine Flag dans les zones intérieures de la prison où nous rencontrons un groupe plus fou que la Suicide Squad : Weasel, The Bride (la Fiancée), G.I. Robot, Dr Phosphorus, Frankenstein et Nina Mazursky.

« Ces connards ne sont pas humains », dit Waller à Rick Flag. Tout un programme !

Les voix originales annoncées précédemment pour Creature Commandos sont Frank Grillo, David Harbour, Maria Bakalova, Indira Varma, Zoe Chao, Alan Tudyk, Sean Gunn et Steve Agee.

Durant le panel Jim Lee & Friends, animé par le directeur de la création de DC, Gunn a mentionné qu’il était à quelques jours de terminer Superman et qu’il enchainera ensuite avec la production de la saison 2 de la série Peacemaker avec John Cena.

La série de sept épisodes se concentre sur la création d’une équipe d’opérations secrètes composée de prisonniers (un précurseur de la Suicide Squad dans la mythologie de DC) et fait partie des 10 premiers projets de films et de séries révélés en janvier 2023 par les nouveaux coprésidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran. Ces projets sont interconnectés dans le DCU dans la phase du chapitre 1 « Dieux et monstres ».

Gunn a également dévoilé un nouveau logo DC à voir ci-dessous.

Creature Commandos sera diffusée en décembre sur Max.

Creature Commandos – Teaser