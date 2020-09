Thor Love and Thunder : Taika Waititi utilisera la même technologie que The Mandalorian

Taika Waititi utilisera la même technologie d’effets spéciaux que dans The Mandalorian pour le film Thor Love and Thunder.

La technologie d’effets visuels révolutionnaire qui a contribué à donner vie à la série The Mandalorian sera utilisée pour le film Thor Love and Thunder. Il a été révélé qu’Industrial Light and Magic, la branche VFX de Lucasfilm, soutiendra les productions à venir en offrant des services de production virtuelle. Le réalisateur Taika Waititi utilisera ainsi la technologie pour la suite de son film dans le Marvel Cinematic Universe.

Cette technologie, dont le plateau spécial est appelé « le Volume », a été créée spécialement pour The Mandalorian. C’est un plateau de tournage qui est entouré d’écrans haute définition. Cela permet de projeter des images du monde réel sur les écrans. Ensuite, des décors pratiques peuvent être construits et placés sur la scène.

Tout cela peut être capturé dans la caméra, permettant une sensation du monde réel. Cela élimine le besoin de tournage en milieu naturel dans de nombreux cas, ce qui est crucial pour le moment, compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Taika Waititi n’est pas étranger à cette technologie puisqu’il a réalisé le final de la saison 1 de The Mandalorian. Un nouveau plateau Volume sera construit dans le sud de la Californie, un autre dans les studios Pinewood de Londres et Waititi utilisera celui qui sera construit en Australie, là où Thor Love and Thunder sera filmé.

Les détails de l’intrigue sont gardés secrets. Chris Hemsworth reprendra son rôle du Dieu du tonnerre et Natalie Portman fera son retour en tant que Jane Foster. Cette fois, Jane assumera le rôle de Thor, comme cela a été révélé au San Diego Comic-Con l’année dernière. De plus, Tessa Thompson sera de retour en tant que Valkyrie. Christian Bale devrait également incarner le principal méchant, dont l’identité reste un mystère.

Thor Love and Thunder sortira en février 2022.

Source : THR / Crédit ©Marvel