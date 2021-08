The Flash le film : Un retour en Batman “étonnamment normal“ pour Michael Keaton

Michael Keaton dit que revenir dans le costume de Batman pour le film The Flash était étonnamment normal.

Michael Keaton n’a pas revêtu le costume de Batman depuis près de 30 ans, mais cela lui a semblé «étonnamment normal» de le remettre sur le tournage du film The Flash. Comme tous les fans du Dark Knight le savent, Keaton a joué le rôle de Bruce Wayne dans Batman de Tim Burton en 1989, un rôle qu’il a repris dans la suite de 1992, Batman Returns. Depuis, il n’a plus rejoué le rôle mais il revient enfin dans la peau du personnage.

Keaton apparaitra en Batman dans le film The Flash aux côtés d’Ezra Miller et il ne sera pas le seul Batman puisque Ben Affleck sera aussi de retour. Le film s’ouvrira ainsi sur le multivers avec différentes versions de mêmes personnages.

La production de The Flash est actuellement en cours et Keaton a de nouveau enfilé la cape et le masque pour son retour en tant que Batman. Dans une récente interview avec Jake Hamilton, Keaton a été directement interrogé sur ce que cela faisait de remettre le Batsuit après une interruption de trois décennies. Comme l’explique Keaton, il a été plutôt surpris de voir à quel point il était naturel d’être de retour dans le costume, presque comme si Batman Returns venait de sortir l’année dernière.

« C’était étonnamment normal. C’était bizarre. Comme si je me disais : « Oh, oh oui, c’est normal » », a déclaré Keaton.

Keaton, Affleck et Miller seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, Kiersey Clemons sera Iris West et Ron Levingston sera le père de Barry. Maribel Verdu, Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso sont aussi au casting.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

Source :Jake’s Takes / Crédit ©Warner Bros