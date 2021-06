Aquaman 2 : James Wan révèle le titre et le logo de la suite du film DC

Le réalisateur James Wan a révélé le titre officiel d’Aquaman 2 qui ramènera Jason Momoa en tant que super-héros de DC.

Le réalisateur James Wan a partagé le titre officiel d’Aquaman 2. Le deuxième film en solo de Jason Momoa en tant que super-héros emblématique de DC s’appellera Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman et le Royaume Perdu).

Le titre a été révélé par Wan sur Instagram, qui a partagé une photo d’une récente réunion de production concernant la suite du blockbuster.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Aquaman And The Lost Kingdom, la star Jason Momoa a déclaré qu’il se rendrait à Hawaï en juillet afin de filmer la suite. Amber Heard, Patrick Wilson et Yahya Abdul Mateen II sont également de retour, tandis que Pilou Asbæek (Game of Thrones) rejoindra également le casting.

Le scénario sera écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Aquaman And The Lost Kingdom sort 14 décembre 2022.

