Scream 6 : Découvrez qui revient pour la suite

Découvrez quels membres du casting du dernier film Scream seront de retour pour la prochaine suite.

Quels membres de la distribution du dernier film Scream vont revenir pour plus de massacre ? Il a été annoncé que Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Jenna Ortega reviendront tous pour le sixième volet dans la célèbre franchise de films slashers.

Les acteurs rejoindront la même équipe derrière la caméra responsable du dernier Scream, avec Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la réalisation à partir d’un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick.

Les producteurs exécutifs du film incluent Chad Villella (membre du collectif créatif Radio Silence aux côtés de Bettinelli-Olpin et Gillett) et Kevin Williamson, qui a écrit le tout premier film de la franchise, Scream réalisé par Wes Craven en 1996.

« Travailler avec une famille de créateurs aussi merveilleuse et talentueuse – et dans la lignée que Wes et Kevin ont si habilement construite – a été le frisson de toute une vie et nous sommes ravis de donner vie au prochain chapitre de la saga Scream », a déclaré Radio Silence au moment de l’annonce de la suite.

Le film précédent de la saga, simplement nommé Scream, est sorti en janvier et a rapporté 81 millions de dollars au box-office national. A son affiche on trouvait Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar ainsi que les vétérans de la franchise Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell.

La photographie principale de la suite devrait démarrer dès cet été.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount Pictures