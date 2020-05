Marvel : Le co-créateur de Deadpool espère le retour de Hugh Jackman en Wolverine

Le co-créateur de Deadpool espère Hugh Jackman reviendra éventuellement en Wolverine.

Pendant 17 ans, Hugh Jackman a incarné Wolverine sur grand écran, il est donc difficile pour les fans d’imaginer un autre acteur prendre le relais. Et pourtant, cela devrait éventuellement arriver puisqu’il y a 3 ans, Jackman a décidé de raccrocher ses griffes après Logan. Marvel Studios ont récupéré les droits des X-Men en rachetant la Fox et on s’attend à ce que cette franchise soit rebootée.

Rob Liefeld, le co-créateur de Deadpool a beaucoup de mal à voir quelqu’un d’autre l’incarner. Quand on lui demande quel acteur il imagine prendre le rôle après Jackman, il confie : « Je suis coincé sur Hugh Jackman. Après avoir rencontré Hugh, avoir aimé Hugh, il n’y a pas de Deadpool sans Wolverine … Je faisais Deadpool [dans les comocs] pour arriver à Wolverine. Wolverine a toujours été le but. »

Il ne peut vraiment pas donner de réponse et il espère que Hugh Jackman changera d’avis : « Je ne peux pas répondre à la question sur Wolverine, je suis coincé sur Hugh Jackman. Je prie Dieu qu’il revienne. Il a été très ferme quand il a dit qu’il ne sera plus Wolverine, et bêtement, je ne le crois pas. »

Hugh Jackman a e effet répété à plusieurs reprises qu’il ne reprendra pas le rôle. A plus de 50 ans, il pense qu’il est temps pour lui d’arrêter de jouer les super-héros.

