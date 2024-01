Star Trek : Nouveau film par Toby Hayes et Seth Grahame-Smith

Paramount prépare un nouveau film Star Trek réalisé par Toby Hayes, écrit par Seth Grahame-Smith et produit par J.J. Abrams

Une nouvelle tentative de film Star Trek est en train d’être mise en place. Selon Deadline, le studio Paramount a fait appel à Toby Haynes (Andor) pour réaliser un nouveau film qui développe l’univers de Star Trek, avec Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln Vanpire Hunter) écrivant le scénario. J.J. Abrams et sa société Bad Robot sont à la production.

Toujours selon Deadline, des sources leur indiquent que même si les détails de l’intrigue restent secrets, le projet est une histoire d’origine qui se déroule des décennies avant le film Star Trek de 2009 qui a redémarré la franchise. Il est cependant pointé que le dernier chapitre de cette série principale, Star Trek 4, reste en développement actif.

Bien qu’il n’y ait pas eu de film depuis Star Trek Beyond sortren 2016, la marque reste aussi forte que jamais avec les séries populaires de Paramount+ comme Picard, Discovery et Strange New Worlds, qui sont appréciées ains que les séries animées comme Lower Decks. Picard s’est terminée l’an dernier tandis que Discovery se conclura cette année.

Un film avec le personnage de Michelle Yeoh de Star Trek Discovery est aussi en préparation.

On attend d’avoir plus d’information sur ce film.

